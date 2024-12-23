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Фефилова Анастасия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Фефилова Анастасия Михайловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4253-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
16.12.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 893 жен
Урожд. - Фефилова Анастасия Михайловна
Отец - Фефилов Михаил Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Светлолобова Евдокия Степановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Светлолобов Федор Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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