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Шутов Зиновий Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шутов Зиновий Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4250-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 890 жен
Урожд. - Шутова Анастасия Зиновиевна
Отец - Шутов Зиновий Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Хворова Марина Епифановна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1829
После 1829

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