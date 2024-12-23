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Марва Саввична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Марва Саввична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь непременного работника
Нас. пункт приписки
поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 884 жен
Урожд. - Анна Корнилиевна
Отец - Корнилий Дорофеевич, непременный работник
Воспр. - Марва Саввична, дочь непременного работника (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Савва Романович, непременный работник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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