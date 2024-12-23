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Шведчикова Пелагея Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шведчикова Пелагея Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4243-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 883 жен
Урожд. - Анна Петровна
Отец - Петр Дмитриевич, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Шведчикова Пелагея Филипповна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Шведчиков Николай Филиппович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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