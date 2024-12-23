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Трофимов Даниил Софронович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Трофимов Даниил Софронович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4242-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 882 муж
Урожд. - Трофимов Даниил Софронович
Отец - Трофимов Софрон Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тихонов Ефим, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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