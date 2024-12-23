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Подшивалова Вера Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Подшивалова Вера Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4239-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родная сестра
Нас. пункт приписки
поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 60
Полная запись МК
Счёт родившихся: 879 жен
Урожд. - Подшивалова Анна Лонгиновна
Отец - Подшивалов Лонгин Афанасьевич, непременный работник (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Подшивалова Вера Афанасьевна, родная сестра (поч. Старков, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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