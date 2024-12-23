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Даниил Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Даниил Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4235-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 59об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 875 муж
Урожд. - Даниил Даниилович
Отец - Даниил Георгиевич, новокрещен (д. Агырман, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Попов Афанасий Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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