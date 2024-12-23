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Даниил Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Даниил Гавриилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4232-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 59об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 872 муж
Урожд. - Даниил Гавриилович
Отец - Гавриил Захарович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Никулин Иван Афанасьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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