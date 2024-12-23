Феоктистова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктистова Агафья Ивановна

Феоктистова Агафья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Феоктистова Агафья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4230-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 59об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 870 жен
Урожд. - Казанцова Анна Григорьевна
Отец - Казанцов Григорий Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Феоктистова Агафья Ивановна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Феоктистов Кирилл Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.