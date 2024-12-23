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Бушмелев Гавриил Диомидович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бушмелев Гавриил Диомидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4228-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
09.12.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Капачинский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 59об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 868 жен
Урожд. - Табакова Анна Алексеевна
Отец - Табаков Алексей Прокопьевич, непременный работник
Воспр. - Бушмелева Ирина Гаврииловна, дочь непременного работника (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Бушмелев Гавриил Диомидович, непременный работник (поч. Воскресенский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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