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Вахрина Марфа Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрина Марфа Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4224-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 59
Полная запись МК
Счёт родившихся: 864 жен
Урожд. - Созонтова Анна Тимофеевна
Отец - Созонтов Тимофей Спиридонович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Вахрина Марфа Григорьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Вахрин Филипп Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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