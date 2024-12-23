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Параскева Георгиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Параскева Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4223-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 863 жен
Урожд. - Новоструева Анна Саввична
Отец - Новоструев Савва Георгиевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Параскева Георгиевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Георгий Иудич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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