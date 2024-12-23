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Бутусов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бутусов Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4220-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 860 муж
Урожд. - Бутусов Николай Ульянович
Отец - Бутусов Ульян Иванович, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Бутусов Николай Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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