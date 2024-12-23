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Токарев Дмитрий Дорофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Токарев Дмитрий Дорофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4219-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 859 жен
Урожд. - Токарева Анна Дмитриевна
Отец - Токарев Дмитрий Дорофеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - ... Анисия Никитична, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: тройняшка
Примечание / Дополнительно
тройняшка
Комментарий наборщика
в оригинале про восприемницу написано: мастераваго Анна Николаева жена Анисия Никитина
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
02.12.1828 ст.
11.12.1828 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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