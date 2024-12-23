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Стерхов Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4218-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Бахилова, Гольяновский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 858 муж
Урожд. - Токарев Антон Дмитриевич
Отец - Токарев Дмитрий Дорофеевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхов Николай Иванович, непременный работник (д. Бахилова, Гольяновский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: тройняшка
Примечание / Дополнительно
тройняшка
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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