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Пилин Кирилл Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Пилин Кирилл Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4215-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58
Полная запись МК
Счёт родившихся: 855 жен
Урожд. - Пилина Анна Кирилловна
Отец - Пилин Кирилл Андреевич, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Башкова Дарья Ивановна, крепостная девка титулярного советника и кавалера Засенки Василия Леонтьевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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