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Николай Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Николай Матвеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4214-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.12.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 58
Полная запись МК
Счёт родившихся: 854 муж
Урожд. - Николай Матвеевич
Отец - Матвей Алексеевич, новокрещен (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Нагавицын Иван Павлович, государственный крестьянин (поч. Патеринский, Богородский приход., Нолинский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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