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Прилукова Марфа Евстафьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Прилукова Марфа Евстафьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4209-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 849 жен
Урожд. - Варвара Никитична
Отец - Никита Семенович (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Мать - Елена Прокопьевна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Прилукова Марфа Евстафьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Прилуков Константин Матвеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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