Вершинин Иван Михайлович
Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
- ФИО
- Вершинин Иван Михайлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 4203-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.11.1828
- Приход
- Александро-Невский собор
- Губерния прихода
- Вятская
- Уезд прихода
- Сарапульский
- Место прихода
- Ижевский завод
- Статус персоны
- крестьянин Ярославской губернии Рыбинского уезда
- Нас. пункт приписки
- г. Рыбинск, Ярославская губ.
- Дата крещения
- 27.11.1828
- Священнослужители
- иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
- Архивный код
- ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 843 муж
Урожд. - Худашев Николай Яковлевич
Отец - Худашев Яков Георгиевич, человек г. Шереметева (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Вершинин Иван Михайлович, крестьянин Ярославской губернии Рыбинского уезда (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
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- Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой
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