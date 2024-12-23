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Худашев Николай Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Худашев Николай Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4203-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.
Дата крещения
27.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 843 муж
Урожд. - Худашев Николай Яковлевич
Отец - Худашев Яков Георгиевич, человек г. Шереметева (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Вершинин Иван Михайлович, крестьянин Ярославской губернии Рыбинского уезда (г. Рыбинск, Ярославская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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