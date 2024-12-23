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Никита Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Никита Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4201-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
23.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 841 жен
Урожд. - Степанова Варвара Ивановна
Отец - Степанов Иван Филиппович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Евдокия Мокеевна, жена непременного работника (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Никита Иванович, непременный работник (д. Пазелей, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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