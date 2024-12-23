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Симон Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Симон Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4199-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Медведева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 839 жен
Урожд. - Варвара Симоновна
Отец - Симон Антонович, непременный работник (д. Медведева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Ирина Антоновна, родная сестра (д. Медведева, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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