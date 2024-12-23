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Алексеев Петр Савинович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Алексеев Петр Савинович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4197-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
19.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 837 жен
Урожд. - Варвара Алексеевна
Отец - Алексей Андреевич, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеева Иустина Петровна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Алексеев Петр Савинович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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