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Тестоедов Миней Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тестоедов Миней Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4194-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 56об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 834 муж
Урожд. - Петр Федорович
Отец - Федор Федорович, новокрещен (д. Чушьялова, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Тестоедов Миней Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Комментарий наборщика
у восприемника в других источниках фамилия Частоедов
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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