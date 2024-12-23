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Наумов Матвей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Наумов Матвей Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4191-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
сын мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 56об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 831 муж
Урожд. - Белотелов Яков Яковлевич
Отец - Белотелов Яков Семенович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Наумов Матвей Дмитриевич, сын мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Наумов Дмитрий Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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