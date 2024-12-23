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Котельников Корнилий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Котельников Корнилий Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4190-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр , причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 56об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 830 муж
Урожд. - Васильев Александр Васильевич
Отец - Васильев Василий Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Котельников Корнилий Яковлевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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