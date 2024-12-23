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Широбокова Елена Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбокова Елена Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4186-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена новокрещена
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
21.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 826 жен
Урожд. - Вахрушева Екатерина Герасимовна
Отец - Вахрушев Герасим Иванович, новокрещен (поч. Кинервай, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Елена Тимофеевна, жена новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Широбоков Прокопий Кондратович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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