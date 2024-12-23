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Мышагина Екатерина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мышагина Екатерина Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4176-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 55об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 816 жен
Урожд. - Мышагина Екатерина Васильевна
Отец - Мышагин Василий Иванович, отставной унтер офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мичкова Дарья Захаровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мичков Яков Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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