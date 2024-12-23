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Иван Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иван Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4175-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
14.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 55об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 815 жен
Урожд. - Екатерина
Мать - - Васильевна (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Зиновия Ивановна, дочь новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Иван Филиппович, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец матери ребенка, Василий Саввич, умерший новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
Комментарий наборщика
имя матери пропущено в источнике
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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