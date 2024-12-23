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Попов Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Попов Николай Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4173-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Содальский Кельсий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 55об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 813 муж
Урожд. - Попов Николай Павлович
Отец - Попов Павел Андреевич, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Шестаков Иван Давидович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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