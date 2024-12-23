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Лагунов Леонтий Давидович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лагунов Леонтий Давидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4172-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
удельный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Слепокурово, Нечкинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 55об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 812 муж
Урожд. - Сурнин Александр Григорьевич
Отец - Сурнин Григорий Матвеевич, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лагунов Леонтий Давидович, удельный крестьянин (д. Слепокурово, Нечкинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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