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Екатерина

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Екатерина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4171-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Нюрья-Вомья, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 811 жен
Урожд. - Екатерина
Мать - Марина Филипповна (д. Нюрья-Вомья, Нылгинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Алексеева Иустина Петровна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Алексеев Петр Саввич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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