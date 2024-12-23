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Летягина Анастасия Евсеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Летягина Анастасия Евсеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4163-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
14.11.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 803 жен
Урожд. - Екатерина Семеновна
Отец - Семен Васильевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Летягина Анастасия Евсеевна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Летягин Евсевий Тимофеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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