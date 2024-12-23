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Мичкова Дарья Захаровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мичкова Дарья Захаровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4162-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.11.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 802 жен
Урожд. - Куликова Екатерина Лазаревна
Отец - Куликов Лазарь Никитич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мичкова Дарья Захаровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Мичков Яков Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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