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Глушкова Екатерина Родионовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Глушкова Екатерина Родионовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4159-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.11.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 799 жен
Урожд. - Глушкова Екатерина Родионовна
Отец - Глушков Родион Леонтьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глушкова Агриппина Леонтьевна, родная сестра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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