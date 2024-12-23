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Шемякин Петр -

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шемякин Петр -
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4150-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой высланный в Сибирь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.11.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 790 жен
Урожд. - Шемякина Степанида Петровна
Отец - Шемякин Петр -, мастеровой высланный в Сибирь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Мать - Шемякина Анна Борисовна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Васильева Евдокия Никифоровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Васильев Кузьма, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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