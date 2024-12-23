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Холмогоров Степан Галактионович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Холмогоров Степан Галактионович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4148-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
11.11.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 788 жен
Урожд. - Сурнина Степанида Федоровна
Отец - Сурнин Федор Родионович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Холмогорова Анна Леонтьевна, жена непременного работника (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Холмогоров Степан Галактионович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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