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Вотякова Степанида Терентиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вотякова Степанида Терентиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4145-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 785 жен
Урожд. - Вотякова Степанида Терентиевна
Отец - Вотяков Терентий Алексеевич, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Обухова Параскева Иларионовна, дочь мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Обухов Иларион Меркурьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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