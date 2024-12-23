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Анна Иларионовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Анна Иларионовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4144-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 53об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 784 жен
Урожд. - Порошина Степанида Емельяновна
Отец - Порошин Емельян Павлович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Иларионовна, дворовая девка умершего коллежского советника Комарова Константина Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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