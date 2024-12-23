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Праведникова Фекла Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Праведникова Фекла Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4136-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена вахмистра
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
07.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 53об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 776 жен
Урожд. - Уткина Матрона Титовна
Отец - Уткин Тит Петрович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Праведникова Фекла Емельяновна, жена вахмистра (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Праведников Семен Сергеевич, вахмистр (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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