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Кипрова Матрона Евлампиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кипрова Матрона Евлампиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4134-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 53об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 774 жен
Урожд. - Кипрова Матрона Евлампиевна
Отец - Кипров Евлампий Евстафьевич, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Косарева Агафия Григорьевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Косарев Илья Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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