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Павел Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Павел Гавриилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4128-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.11.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.11.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Сенилов и Ложкин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 768 муж
Урожд. - Павел Гавриилович
Отец - Гавриил Федорович, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Михаил Авдеевич, непременный работник (д. Пирогово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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