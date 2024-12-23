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Сукин Лаврентий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сукин Лаврентий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4120-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.11.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 52об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 760 жен
Урожд. - Сукина Матрона Лаврентиевна
Отец - Сукин Лаврентий Федорович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мелентьева Александра Ивановна, дочь умершего крестьянина (г. Великий Устюг, Вологодская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Велентьев Иван Петрович, умерший крестьянин (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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