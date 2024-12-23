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Елена Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Елена Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4114-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
дворовая девица коллежскаго секретаря Ивановского Александра Ивановича
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
30.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 754 жен
Урожд. - Хабарова Анастасия Ивановна
Отец - Хабаров Иван Иванович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Елена Михайловна, дворовая девица коллежскаго секретаря Ивановского Александра Ивановича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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