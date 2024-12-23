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Блохин Михаил Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Блохин Михаил Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4107-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 747 муж
Урожд. - Блохин Михаил Федорович
Отец - Блохин Федор Кириллович, купец (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Блохин Никанор Кириллович, родной брат (г. Сарапул, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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