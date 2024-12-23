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Правдин Михаил Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Правдин Михаил Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4106-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
28.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 746 муж
Урожд. - Правдин Михаил Яковлевич
Отец - Правдин Яков Архипович, крестьянин
Воспр. - Платунов Матвей Петрович, мещанин (г. Слободский, Слободский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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