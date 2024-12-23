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Федосов Георгий Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федосов Георгий Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4105-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
штаб-лекарь
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.10.1828
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 51об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 745 муж
Урожд. - Имшенецкий Михаил Григорьевич
Отец - Имшенецкий Григорий Васильевич, штаб-лекарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Федосов Георгий Максимович, штаб-лекарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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