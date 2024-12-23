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Загуляев Степан Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Загуляев Степан Спиридонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4104-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.10.1828
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 744 муж
Урожд. - Загуляев Степан Спиридонович
Отец - Загуляев Спиридон Степанович, писарь непременных работников (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иоаким Тихонович, крестьянин (д. Высокова, Гороховский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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