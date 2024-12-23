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Тукбаева Параскева Макаровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тукбаева Параскева Макаровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4095-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
26.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 735 жен
Урожд. - Тукбаева Параскева Макаровна
Отец - Тукбаев Макар Максимович, мастеровой новокрещен из вотяков (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Сосулина Матрона Ефимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Сосулин Кирилл Николаевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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