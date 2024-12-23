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Перевощиков Дмитрий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Перевощиков Дмитрий Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
4093-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1828
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.10.1828
Священнослужители
иерей Сперанский Гавриил, дьякон Решетников Георгий, причетник Несмелов и Содальский
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.48, лист: 50об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 733 муж
Урожд. - Перевощиков Дмитрий Петрович
Отец - Перевощиков Петр -, находящийся в бегах мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Мать - Перевощикова Мария Федоровна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Баранов Никифор Прокопьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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